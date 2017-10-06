БК "Химик" со скрипом победил "Истамбул"

В первой четверти игры на паркете полностью доминировали украинцы и закинули мячей на 14 очков, противник же забросил лишь одно очко. Вся следующая игра первой половины проходила с комфортным для наших ребят счетов в - 29:14, а первая половина закончилась со счетом - 47:33.

Во второй части на паркете начался сумбур для "химиков", которые быстро стали терять преимущество - 64:60. В заключительной части поединка шла борьба в считанные очки, и все же "Химику" удалось на последних секундах закинуть мяч в сетку турков.

Как выяснилось, матч-реванш состоится в Южном на паркете СК "Олимп" 11 октября в 20:30.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.