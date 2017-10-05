Свитолина вышла в четвертьфинал крупного турнира в Пекине

Сам поединок длился почти два часа, сообщает официальный сайт соревнований. Так, украинка под третьем номером при посеве, одолела соперницу в двух сетах.

Кстати, для теннисистки из Одессы это 51-я победа в сезоне и 180-я - в карьере.

Свитолина впоследствии выиграла пять подряд геймов и праздновала победу в первой партии 6:2. Следующий сет проходил в неуступчивой борьбе. В свою очередь россиянка при счете 5:3 не сумела подать на сет. Украинка переломила ход в игре и довела матч до победного - 7:5.

Стоит отметить, что титул в Пекине позволит Свитолиной впервые в истории Украины стать первой ракеткой мира. Ее следующей соперницей на турнире станет француженка Каролин Гарсия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в традиционный Кубок Хопмана, который пройдет в австралийском Перте с 30 декабря 2017 года по шестое января 2018 года, организаторы не включили украинскую пару в восьмерку стран, которые будет представлены на турнире.