Четверо украинцев попали в символическую сборную тура баскетбольной Суперлиги

В символическую сборную Федерации баскетбола Украины ввошли четыре украинца и один американец. Эта наилучшая подборка среди баскетболистов по итогам дебютного тура украинской Суперлиги.
Отметим, что в течение сезона тренеры команд Суперлиги будут в каждом туре определять символическую сборную недели. Кроме того, они также будут определят самого ценного игрока.
Среди них:
1 - Деррик Колтер "Химик";
2 - Руслан Отверченко "Будивельник";
3 - Денис Носков "Николаев;
4 - Станислав Тимофеенко "Днепр",
5 - Антон Дзюба "Днепр" - 5.
В сообщении ФБУ подчеркнули, самым ценным игроком стартовой недели избрано разыгрывающего защитника "Химика" Колтера.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.