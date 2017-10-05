15:53 05.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Четверо украинцев попали в символическую сборную тура баскетбольной Суперлиги

В символическую сборную Федерации баскетбола Украины ввошли четыре украинца и один американец. Эта наилучшая подборка среди баскетболистов по итогам дебютного тура украинской Суперлиги.

Четверо украинцев попали в символическую сборную тура баскетбольной Суперлиги

Отметим, что в течение сезона тренеры команд Суперлиги будут в каждом туре определять символическую сборную недели. Кроме того, они также будут определят самого ценного игрока.

Среди них: 

1 - Деррик Колтер "Химик";

2 - Руслан Отверченко "Будивельник";

3 - Денис Носков "Николаев;

4 - Станислав Тимофеенко "Днепр",

5 - Антон Дзюба "Днепр" - 5.

В сообщении ФБУ подчеркнули, самым ценным игроком стартовой недели избрано разыгрывающего защитника "Химика" Колтера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.


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