Украина не будет представлена на теннисном Кубке Хопмана 2018

Соответствующие сведения стали известны с сайта ведомства.

Стоит отметить, что среди участников отсутствует украинская пара.

Ранее Украина дважды принимала участие в Кубке Хопмана и оба раза доходила до финала, уступая в решающем матче – в 1995 года Андрей и Наталья Медведевы проиграли немецкой паре.

А в 2016 году Александр Долгополов и Элина Свитолина уступили австралийцам.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.