Украина не будет представлена на теннисном Кубке Хопмана 2018

В традиционный Кубок Хопмана, который пройдет в австралийском Перте с 30 декабря 2017 года по шестое января 2018 года, организаторы не включили украинскую пару в восьмерку стран, которые будет представлены на турнире.
Соответствующие сведения стали известны с сайта ведомства.
Стоит отметить, что среди участников отсутствует украинская пара.
Ранее Украина дважды принимала участие в Кубке Хопмана и оба раза доходила до финала, уступая в решающем матче – в 1995 года Андрей и Наталья Медведевы проиграли немецкой паре.
А в 2016 году Александр Долгополов и Элина Свитолина уступили австралийцам.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.