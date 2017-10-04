13:59 04.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина не будет представлена на теннисном Кубке Хопмана 2018

В традиционный Кубок Хопмана, который пройдет в австралийском Перте с 30 декабря 2017 года по шестое января 2018 года, организаторы не включили украинскую пару в восьмерку стран, которые будет представлены на турнире.

Украина не будет представлена на теннисном Кубке Хопмана 2018

Соответствующие сведения стали известны с сайта ведомства.

Стоит отметить, что среди участников отсутствует украинская пара.

Ранее Украина дважды принимала участие в Кубке Хопмана и оба раза доходила до финала, уступая в решающем матче – в 1995 года Андрей и Наталья Медведевы проиграли немецкой паре.

А в 2016 году Александр Долгополов и Элина Свитолина уступили австралийцам.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.


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