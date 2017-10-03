Каталонская Барселона может покинуть Ла Лигу из-за референдума

По его словам, в случае выхода Каталонии из состава Испании клубу предстоит самому решать, выступать ли ему дальше в испанской Примере.

Болельщики сборной Испании освистали защитника Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды.

Пике не скрывал, что поддерживает независимость Каталонии и даже готов покинуть сборную Испании, если кто-то из руководства национальной команды считает это проблемой.

В итоге открытая тренировка сборной Испании была завершена досрочно и продлилась 23 минуты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", референдум о независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье, первого октября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву) и будут работать до 20:00 (21 по Киеву).