16:59 03.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Каталонская Барселона может покинуть Ла Лигу из-за референдума

Футбольный клуб Барселона может уйти из испанской Ла Лиги из-за референдума о независимости Каталонии. Об этом заявил президент каталонской Барселоны Хосеп Бартомеу.

Каталонская Барселона может покинуть Ла Лигу из-за референдума

По его словам, в случае выхода Каталонии из состава Испании клубу предстоит самому решать, выступать ли ему дальше в испанской Примере.

Болельщики сборной Испании освистали защитника Жерара Пике во время открытой тренировки национальной команды.

Пике не скрывал, что поддерживает независимость Каталонии и даже готов покинуть сборную Испании, если кто-то из руководства национальной команды считает это проблемой.

В итоге открытая тренировка сборной Испании была завершена досрочно и продлилась 23 минуты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"референдум о независимости Каталонии от Испании стартовал в воскресенье, первого октября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву) и будут работать до 20:00 (21 по Киеву).


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