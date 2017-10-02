13:39 02.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские борцы Беленюк и Тимченко выиграли медали в Казахстане

Два украинских борца Жан Беленюк и Димитрий Тимченко добыли медали в Алматы на международном турнире "Кубок Турлыханова" по греко-римской борьбе.

Украинские борцы Беленюк и Тимченко выиграли медали в Казахстане

Отметитм, что в весовой категории 85 кг серебряный призер Олимпийских игр в Рио Жан Беленюк завоевал золото. Таким образом, он выиграл все свои пять схваток на турнире, а в финале одолев Роберта Коблиашвили из Грузии со счетом 5:1, передает iSport.ua.

По словам Беленюка, данный турнир стал для него в первую очередь хорошим опытом.

"Сейчас у меня такой период, когда я совершенствую свою борьбу, набираю все больше опыта ", - отметил украинский борец.

При этом вторуй медаль для Украины завоевал представитель категории до 98 кг Димитрий Тимченко. В частности, он дошел до финала, однако в решающей схватке уступил представителю России Никите Мельникову.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил Олега Зимникова с победой на "Играх непокоренных". Как написал глава государства на своей страничке в Facebook, он поздравляет Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров. Так держать!, - написал Порошенко.


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