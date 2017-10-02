Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Пекине

Соответствующие сведения передает портал "Большой теннис Украины".

По данным издания, Цуренко уступила Лепченко в трех сетах с общим счетом 7-5; 4-6; 2-6.

Поединок продолжался 2 часа и 42 минуты. Во втором круге Лепченко сыграет с 12-й представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Отметим, единственную победу над Лепченко украинка одержала два года назад на грунте в Страсбурге.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.