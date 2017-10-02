Цуренко проиграла в первом круге на турнире в Пекине

Украинская теннисистка Леся Цуренко на турнире в Пекине в первом круге уступила американской сопернице Варваре Лепченко.
Соответствующие сведения передает портал "Большой теннис Украины".
По данным издания, Цуренко уступила Лепченко в трех сетах с общим счетом 7-5; 4-6; 2-6.
Поединок продолжался 2 часа и 42 минуты. Во втором круге Лепченко сыграет с 12-й представительницей Чехии Петрой Квитовой.
Отметим, единственную победу над Лепченко украинка одержала два года назад на грунте в Страсбурге.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.