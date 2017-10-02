Бондаренко заняла 87-е место в рейтинге WTA

Об этом передает "Большой теннис Украины".

Согласно информации сайта, такие рейтинговые ротации стали возможными благодаря победе спортсменки на международных соревнованиях в Ташкенте, где победила японскую спортсменку Куруми Нара.

Ранее украинка играла в 2005 году на этом турнире, однако уже в первых турах вынуждена была собирать вещи домой.

Общий счет по сэтам составил - 6:2, 5:7, 6:4.

Дополнительные очки "ракетка" заработала в Узбекистане, где смогла дойти до полуфинала в парном участии. Бондаренко предстоит с россиянкой Верой Звонаревой на первом полуфинале турнира WTA.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Бондаренко в двух сетах справилась с россиянкой Анной Блинковой, занимающей 131-е место в рейтинге WTA.