Украинец стал самым лучшим баскетболистом в игре за Барселону

Соответствующие сведения сообщила пресс-служба ФБУ.

Отметим, что в стартовой пятерке матча против "Актелу" наш соотечественник набрал 15 очков. Таким образом, он стал самым результативным игроком в матче, который завершился в пользу "Барселоны" 76:69.

Кроме того, Герун завершил игру с дабл-дабл, поскольку собрал сразу 14 подборов.

"Дублирующий состав "сине-гранатовых" уверенно довел встречу до победы, а наш бигмэн сделал заявку на титул лучшего игрока первого тура", - говорится в сообщении.

Кстати, украинский спортсмен также сыграл за "форк Льйедо" и "Клавихо Логроньо", украинец провел три сезона в NCAA - один год за "Вест Вирджиния Маунтирис", и два сезона в составе университета "Портленда".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первом раунде Кубка Европы по баскетболу украинцы вырвали победу у турецкого "Буюкчекмеч" со счетом - 89:88.