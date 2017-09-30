11:17 30.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины завершила соревнования на "Играх Непокоренных"

Украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных".

Сборная Украины завершила соревнования на

Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, украинская сборная завершила соревнования в первых для украинских военных "Играх Непокоренных" с 14 победами.

В результате спортсмены показали неплохие результаты. Получив восемь золотых, четыри серебряных и две бронзовых медали.

Напомним, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Павел Будаевський, который соревновался в плавании при "Игорь непокоренных" в Торонто, добавил в копилку сборной Украины четыре золотые медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко отправляется с рабочим визитом в Канаду. Тут он пробудет два дня и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных.


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