Сборная Украины завершила соревнования на "Играх Непокоренных"

Военные соревнования "Игры Непокоренных" проходили в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, украинская сборная завершила соревнования в первых для украинских военных "Играх Непокоренных" с 14 победами.

В результате спортсмены показали неплохие результаты. Получив восемь золотых, четыри серебряных и две бронзовых медали.

Напомним, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Павел Будаевський, который соревновался в плавании при "Игорь непокоренных" в Торонто, добавил в копилку сборной Украины четыре золотые медали.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко отправляется с рабочим визитом в Канаду. Тут он пробудет два дня и примет участие в торжественной церемонии открытия Игр непокоренных.