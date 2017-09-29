Результативность Боброва на паркете зашкаливает

Баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров отметился отменным результатом в составе БК "Пьен Жвайгждес", которая сыграла против литовского "Жильгириса".
Об этом передает ФБУ (Федерация баскетбола Украины).
Матч закончился проигрышем для украинца, общий счет встречи - 64:106.
Боброва выпустили во второй пятерке игроков, что весьма поменяло ход поединка.
Пробегав 20 минут Бобров закинул в корзину 20 очков - (6/10 двухочковых, один трехочковый, один штрафной), еще четыре очка украинец насобирал а подборах.
Баскетболист менее всех нарушал правила - всего четыре фола при трех потерях. Также игрок отличился отменным дриблингом и зрелищными слэм-данками.
Всего же результативность игрока на площадке составила - 18 очков.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в первом раунде Кубка Европы по баскетболу украинцы вырвали победу у турецкого "Буюкчекмеч" со счетом - 89:88.