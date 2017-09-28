18:49 28.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская теннисистка получила приглашение на выступление в Итоговом годовом Мастерсе юниоров

Пятнадцатилетняя украинская теннисистка Марта Костюк получила приглашение на выступление в годовом Мастерс юниоров, который проводится под эгидой ITF. Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Украинская теннисистка получила приглашение на выступление в Итоговом годовом Мастерсе юниоров

По информации портала, Мастерс пройдет в китайском городе Ченбу в международном теннисном центре Сычуань 25-29 октября.

Впервые в истории его участники получат рейтинговый очки, которые помогут в борьбе за звание первой ракетки мира среди юниоров по итогам года.

Примечательно, несмотря на то, что соревнования проходят на уровне юниоров, Мастерс имеет призовой фонд для 16 участников ,8 лучших девушек и 8 лучших юношей - 160 тыс. долл.

Напомним, что Костюк в сентябре стала победительницей парного разряда юниорского US Open.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинка Элина Свитолина , победила россиянку Евгению Родину. Четвертая ракетка женского мирового тенниса вышла в 1/16 финала американского теннисного турнира US Open.


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