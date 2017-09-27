13:19 27.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте

На турнире в Ташкенте украинская теннисистка Катерина Бондаренко обыграла седьмую сеяную Хао Хибино из Японии.

Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Отметим, что турнир длился полтора часа. В первом сете Бондаренко выполнила два брейка, при этом один раз отдала свою подачу.

В свою очередь во второй партии украинка вела со счетом 5-1, однако соперница отыграла два матчбола и сравняла счет. Кроме того, на двойной ошибке японки в 12-м гейме Катерина завершила поединок в свою пользу.

Стоить добавить, что в четвертьфинале Бондаренко будет противостоять победительница встречи Кристина Плишкова – Куруми Нара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка женского мирового тенниса Элина Свитолина вышла в 1/16 финала американского теннисного турнира US Open. Как сказано на сайте турнира, матч второго круга между украинкой и россиянкой продолжался один час 22 минуты и закончился со счетом 6: 4, 6: 4.


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