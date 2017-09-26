Украинка обыграла россиянку в стартовом раунде турнира в Ташкенте

Теннисистка из Украины Катерина Бондаренко успешно стартовала в турнире в Ташкенте. Так, наша соотечественница в двух сетах справилась с россиянкой Анной Блинковой, занимающей 131-е место в рейтинге WTA.
Об этом сообщает iSport.ua.
По информации издания, поединок длился 1 час и 9 минут. В частности, за это время Бондаренко взяла пять геймов на подаче соперницы и проиграла два своих гейма.
Известно, что во втором раунде соперницей украинки станет либо россиянка Ирина Хромачева (квалифайер), либо седьмая сеяная Нао Хибино из Японии.
"Лучшим результатом Катерины Бондаренко на кортах в Узбекистане является четвертьфинал (2005 и 2006 год)", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка женского мирового тенниса Элина Свитолина вышла в 1/16 финала американского теннисного турнира US Open. Теперь соперница Свитолиной в 1/16 должна определиться в поединке между американкой Шелби Роджерс и Дарьей Гавриловой из Австралии.