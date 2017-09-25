Украинец завоевал первую медаль на "Играх непобежденных" - ФОТО

В Канаде на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль.
Об этом стало известно по материалам сайта соревнований.
По словам министра внутренних дел Арсен Авакова, первая медаль на InvictusGames2017 завоевана прошедшим ранения патрульным полицейским из Луцка Сергеем Торчинским. В частности, украинский спортсмен резко улучшил свой личный рекорд и обошел многих фаворитов.
Торчинский завоевал "бронзу" в толкании ядра, показав результат в 13,71 м.
В свою очередь первое место занял Нейт Биэс из США с результатом в 14,01 м, а второе место занял канадский спортсмен Брюс Мэтьюз - 13,80 м.
Кстати, вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Таким образом, 15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сборная по каратэ выборола множество медалей в Кубке Европы по каратэ JKS. Наши спорсмены соревновались в таких подвидах боевоего искусства. Бойцы соревновались в дисциплинах ката и кумитэ (в возрастных категориях 10-13 лет).