Украинец завоевал первую медаль на "Играх непобежденных" - ФОТО

Об этом стало известно по материалам сайта соревнований.

По словам министра внутренних дел Арсен Авакова, первая медаль на InvictusGames2017 завоевана прошедшим ранения патрульным полицейским из Луцка Сергеем Торчинским. В частности, украинский спортсмен резко улучшил свой личный рекорд и обошел многих фаворитов.

Торчинский завоевал "бронзу" в толкании ядра, показав результат в 13,71 м.

В свою очередь первое место занял Нейт Биэс из США с результатом в 14,01 м, а второе место занял канадский спортсмен Брюс Мэтьюз - 13,80 м.

Кстати, вместе с Украиной в этом году в "Играх непокоренных" также дебютирует сборная Румынии. Таким образом, 15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская сборная по каратэ выборола множество медалей в Кубке Европы по каратэ JKS. Наши спорсмены соревновались в таких подвидах боевоего искусства. Бойцы соревновались в дисциплинах ката и кумитэ (в возрастных категориях 10-13 лет).