14:56 25.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100174614:nastya

Семилетняя девочка установила мировой воркаут-рекорд - ФОТО

Во Львове, семилетняя  Николь Князева получила мировое первенство по силовому подъему перевороту на перекладине, преодолев отметку в 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Steel Workout Show.

Семилетняя девочка установила мировой воркаут-рекорд - ФОТО

По словам организаторов, девочка получила первенство по силовому подъема переворотом на перекладине в своей возрастной категории.

Девочке удалось преодолеть отметку в 80 раз, что более чем в 2 раза больше предыдущего рекорда.

Координаторы подчеркнули, что Львов - это первый город в пределах тура, где пришлось прекратить регистрацию ранее из-за чрезмерного количества желающих принять участие.

В общем согласились на участие свыше 200 юношей и девушек.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на чемпионате Украины по тяжелой атлетике, который с 20 по 24 сентября проходит во Львове, золотую награду с новы национальным рекордом выиграл Александр Пелешенко.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив