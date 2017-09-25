Семилетняя девочка установила мировой воркаут-рекорд - ФОТО

По словам организаторов, девочка получила первенство по силовому подъема переворотом на перекладине в своей возрастной категории.

Девочке удалось преодолеть отметку в 80 раз, что более чем в 2 раза больше предыдущего рекорда.

Координаторы подчеркнули, что Львов - это первый город в пределах тура, где пришлось прекратить регистрацию ранее из-за чрезмерного количества желающих принять участие.

В общем согласились на участие свыше 200 юношей и девушек.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на чемпионате Украины по тяжелой атлетике, который с 20 по 24 сентября проходит во Львове, золотую награду с новы национальным рекордом выиграл Александр Пелешенко.