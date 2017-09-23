Кличко попробует себя в амплуа гольфиста

Сообщается, что боксер уже давно пробует себя в роли гольфиста, особенно после того как боксер анонсировал свой уход из большого бокса.

На турнир по гольфу приглашено множество спортсменов и музыкантов. За весомый приз посоревнуются футболисты: Луиш Фигу и Джейми Реднапп, регбисты Фьюри де Приз, Роб Лоу, Пол О'Коннелл и Брайан О'Дрисколл.

Несколько актеров Голливуда также сыграет в гольф - Джейми Дорнан, Мэтью Гуд, Грег Киннер, Келли Рорбах и Питер Джонс.

В список профессиональных игроков будет включать в себя: Даррена Кларка, Эрни Эльса, Мартина Каймера, Пола Лоури, Грэма Макдауэлла, Рори Макилрой и Дэнни Уиллетт.

Звезды спорта и кино сразяться за "вкусный" приз с любителями гольфа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинский боксер Владимир Кличко после завершения своей спортивной карьеры намерен читать курс лекций в университет St.Gallen в Швейцарии.