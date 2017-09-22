Франция может бойкотировать Олимпиаду-2018

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Отметим, что столица зимней Олимпиады-2018 Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей. Также известно, что в последнее время Пхеньян активизировался в ядерных испытаниях, что вызвало обеспокоенность со стороны мирового сообщества.

В связи с этим сборная Франции может отказатся от поездки на Игры, если организаторы Олимпиады не гарантируют делегации безопасность.

Кстати, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер страны Ким Чен Ын примет сверхжесткие меры против США как ответ на принятие Совбезом новых санкций против его государства. В администрации же Белого Дома отметили, что и далее будут принимать все возможные меры, чтобы укротить "ядерные" амбиции лидера КНДР, ослабляя страну экономически и политически.