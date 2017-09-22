БК "Днепр" вырывает победу из рук турецкого "Буюкчекмеч"

В первом раунде Кубка Европы по баскетболу украинцы вырвали победу у турецкого "Буюкчекмеч" со счетом - 89:88. Об этом передает официальный сайт украинской команды.
С самого начала игры на площадке темп игры задавали турки, да так, что закинула в кольцо "днепрских" два слэм-данка.
Однако вбросы Тимофеенко, Вильховеького и Ревзина позволили украинскому клубу выйти вперед - 8: 4.
Далее задоминировали турки и в первой половине поединка вырвались со счетом - 27:14.
Уже во второй половине матча украинский коллектив практически выровнялся положение по результатам второй четверти - 44:46.
Успешный бросок Глебова принес "Днепру" минимальную победу 89:88.
Наибольшее количество очков забросил Дзюба - 22.
Кастати, в прошлом сезоне "Буюкчекмече" занял лишь 13 место в чемпионате Турции, что по меркам страны совсем не лучший результат.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.