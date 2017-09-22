БК "Днепр" вырывает победу из рук турецкого "Буюкчекмеч"

С самого начала игры на площадке темп игры задавали турки, да так, что закинула в кольцо "днепрских" два слэм-данка.

Однако вбросы Тимофеенко, Вильховеького и Ревзина позволили украинскому клубу выйти вперед - 8: 4.

Далее задоминировали турки и в первой половине поединка вырвались со счетом - 27:14.

Уже во второй половине матча украинский коллектив практически выровнялся положение по результатам второй четверти - 44:46.

Успешный бросок Глебова принес "Днепру" минимальную победу 89:88.

Наибольшее количество очков забросил Дзюба - 22.

Кастати, в прошлом сезоне "Буюкчекмече" занял лишь 13 место в чемпионате Турции, что по меркам страны совсем не лучший результат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.