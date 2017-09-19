Баку примет финал Лиги чемпионов 2018/19

Об этом сообщает издание Onda Cero.

По информации издания, кроме Баку на проведение финала турнира в 2019 году претендовала и новая арена мадридского "Атлетико" "Метрополитано" в столице Испании. Но от проведения матча на нем отказались из-за малого числа VIP-мест, число которых составляет на арене семь тысяч.

Добавим, место проведения еврокубковых финалов сезона 2018/19 исполком УЕФА утвердит 21 сентября.

Финальный поединок Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 26 мая 2018 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", союз европейских футбольных ассоциаций может провести финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 на другом континенте.