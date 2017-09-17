Жеребьевка города для Олимпийских игр-2026 пройдет в Милане

Согласно информации источника, мэр города Джузеппе Сала ранее подал заявку на участие, однако конкурентов у него не оказалось и решение было принято в сторону Милана.

Экс-генсек ООН Пан Ги Мун возглавив комитет МОК напомнил, что для перед городом будет выставлен ряд требований, которые тот обязан будет выполнять. Это и финансовые гарантии, а также обеспечение безопасности, расселение спортсменов и прочий сервис.

Перед городом будут поставлены конкретные рамки для подготовки и строительства специальных спортивных помещений, спортзалов, бассейнов.

В течении всего этого периода будет работать специальная аудиторская комиссия МОК, которая внимательно будет проводить учет всех потраченных средств.

На проведение зимних Игр-2026 претендуют Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

Как сообщалось в "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет может отстранить РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года из-за возможного использования допинга ее спортсменами.