УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Шахтера"

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении донецкого "Шахтера" по его матчу в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" за беспорядки болельщиков.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА
Украинский клуб обвиняют в том, что его фанаты жгли файеры на стадионе.
В таком случае, решение по данному делу комитет организации по контролю, этике и дисциплине примет 19 октября.
Также, подобные обвинения УЕФА выдвинул российскому "Спартаку", швейцарскому "Базелю" и немецкому "Кельну" за их матчи против "Марибора", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" соответственно.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился информацией по поводу поведения своего подопечного Грамаша.