07:00 16.09.2017 | Спорт | Новости
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УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Шахтера"

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении донецкого "Шахтера" по его матчу в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" за беспорядки болельщиков.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА

Украинский клуб обвиняют в том, что его фанаты жгли файеры на стадионе.

В таком случае, решение по данному делу комитет организации по контролю, этике и дисциплине примет 19 октября.

Также, подобные обвинения УЕФА выдвинул российскому "Спартаку", швейцарскому "Базелю" и немецкому "Кельну" за их матчи против "Марибора", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" соответственно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился информацией по поводу поведения своего подопечного Грамаша.


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