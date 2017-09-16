УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Шахтера"

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА

Украинский клуб обвиняют в том, что его фанаты жгли файеры на стадионе.

В таком случае, решение по данному делу комитет организации по контролю, этике и дисциплине примет 19 октября.

Также, подобные обвинения УЕФА выдвинул российскому "Спартаку", швейцарскому "Базелю" и немецкому "Кельну" за их матчи против "Марибора", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" соответственно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился информацией по поводу поведения своего подопечного Грамаша.