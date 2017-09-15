14:00 15.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинец пробился в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Шахматист из Украины Василий Иванчук уверенно пробился в четвертьфинал Кубка мира по шахматам, проходящего в Тбилиси.

Украинец пробился в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Об этом сообщает сайт Xsport.

Как отмечается, в четвертом раунде Иванчук сумел белыми обыграть представителя Нидерландов Аниша Гири, а во второй партии была зафиксирована ничья. 

Таким образом, украинский шахматист подытожил счет матча - 1,5: 0,5 и стал первым четвертьфиналистом Кубка

"Наш земляк решил форсировать ничью, которая гарантировала ему общий успех в матче", - говорится в сообщении.

Кстати, в 1/4 финала украинец встретится с армянским гроссмейстером Левоном Ароняном, которому для выхода в число восьми сильнейших также потребовались всего две партии. В частности, он оказался сильнее Даниила Дубова из России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двое украинских шахматистов Василий Иванчук и Юрий Кузубов смогли выйти в финальную часть турнира по шахматам в Тбилиси


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