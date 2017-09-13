Фонсека прокомментировал будущий матч с "Наполи"

По словам тренера, его подопечным предстоит самый сложный матч группы, а потому необходимо сыграть не просто хорошо, а почти идеально. Тренер отметил тот факт, что "Наполи" являются чуть не сильнейшим коллективом в плане коллективных действий.

Добавим, что в атаке "Наполи" за прошлый сезон забили 94 мяча, а это лучший результат в серии.

Фонсека отдал должное проведенной работе тренера Маурицио Сарре, которого коуч "горняков" считает лучшим среди итальянский визави.

Среди игроков Фонсека отметил Гамшик, Мартинес, Жоржиньо. Индивидуальный скилл каждого из игроков лишь усиливает их игру. В воротах у неаполитанцев стоит "железный Рейна".

Как сообщалось в "УРА-Информ", что "Наполи" и "Севилья" вышли в групповой этап Лиги чемпионов.