Украинка вошла в тройку лучших теннисисток планеты

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В этом сезоне Свитолина является лидером по количеству титулов WTA. На счету представительницы Украины три титула турниров Premier 5 в Дубай, Риме и Торонто и два титула WTA International в Тайбэй и Стамбуле.

Примечательно, что никому из украинцев не удавалось подниматься в женском и мужском рейтингах столь высоко. Так, теннисистка превзошла достижение Андрея Медведева который занял четвёртое место в мировом рейтинге, оно продержалось более 13 лет.

Кроме того, текущий сезон стал самым успешным в карьере одесситки - она одержала победу на 5 турнирах.

Отметим, первой ракеткой мира по прежнему остается американка Серена Уильямс. За ней с небольшим отставанием расположилась немка Анжелик Кербер, а замыкает тройку лидеров представительница Чехии, Каролина Плишкова.

Кстати, новой первой ракеткой мира стала испанка Гарбинье Мугуруса, второе место в рейтинге сохранила румынка Симона Халеп.

Напомним,как сообщалось ранее "Ура-Информ",украинская сборная по каратэ выборола множество медалей в Кубке Европы по каратэ.