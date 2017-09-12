Украина добыла два золота на чемпионате Европы по дзюдо - ФОТО

Об этом сообщает председатель Федерации дзюдо Украины, политический деятель Роман Насиров на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, что соревнования состоялись в минувшие выходные, 9-10 сентября. Так, спортсмены сборной Украины четыре медали, две из которых - золотые.

"Золото добыли Эльдар Пангани и Мария Скора. Серебро - Федор Панько. Бронзу - Даниил Гуцол", - сообщают в Федерации дзюдо Украины.

Следует отметить, что девятого сентября в Украине отмечался День физической культуры и спорта.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", олимпийский чемпион украинского происхождения Олег Верняев на 20-ой Всемирной Универсиаде принес нашей стране золотую медаль.