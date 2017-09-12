10:38 12.09.2017 | Спорт | Новости
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ПСЖ не имеет никаких финансовых задолженностей

Союз европейских футбольных ассоциаций опровергает слова Александра Чеферина о том, что французский клуб "Пари Сен-Жермен" был уличен в финансовом фейр-плее.

ПСЖ не имеет никаких финансовых задолженностей

Об этом передает издание Marca.

Ранее Чеферин утверждал, что ПСЖ могут исключить из еврокубка из-зи финансовых задолженностей клуба.

УЕФА полностью опровергает причастность Александера Чеферина к этим словам. Футбольный союз считает, что проверка финансовых счетов клубов должно быть компетенцией специального комитета по финансовому контролю.

Довольно  странно, что такие ситуации происходят именно во Франции.

За время трансферного окна ПСЖ купило Неймара за 222 млн евро и взяло в аренду 180 млн евро Килиана Мбаппе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что Национальная европейская футбольная лига подозревает "Пари Сен-Жермен" в финансовом фейр-плее.


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