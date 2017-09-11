Козлова завоевала призовое место в Китае

Согласно информации ведомства, сразилась с бывшей топ-два ракеткой мира Верой Звонаревой. Общий результат встречи - 6: 4, 6: 2. Поединок длился 1 час 35 минут.

Первые подачи для обеих спортсменок были довольно энергичными, однако уже на экваторе поединка украинка начала набирать темп и играть в свой теннис. Звонарева не смогла что-то противопоставить этому, а потому вторая часть встречи была полностью под контролем "николаевской ракетки".

Турнир проходил в рамках WTA challenger с призовым фондом 125 тыс. дол. "Dalian Women's Tennis Open". В финале соревнований наша спортсменка смогла не только победить, а еще и занять 83-е место в общей сетке ракеток мира среди женщин.

Кстати, в послужном списке Козловой также 5 одиночных титулов ITF. Теннисистка также смогла завоевать новый титлу в этом году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA, войдя в сотню лучших.