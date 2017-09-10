15:00 10.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Кличко дал несколько комментариев по поводу вчерашнего боя Усика

Легендарный боксер Виталий Кличко поздравил коллегу со вчерашней победой.

Кличко дал несколько комментариев по поводу вчерашнего боя Усика

Об этом передает пресс-служба Киевского городского головы. По словам Виталия, бой был очень непростым, однако Александр сумел хорошо прощупать защиту Хука и в решающий момент нанести нужное количество ударов.

Соперник устал после первых раундов, а в "чемпионских" трехминутках не смог устоять против напора нашего боксера.

"Саша, ты - боец! Бой был непростым. Тем он интересен и тем ценнее победа. Спасибо! Ваша победа - это победа Украины!", - радостно высказался Кличко.

Это был четверть-финал большого боксерского турнира за кубок Мухамеда Али. Усик и Хук провели первый бой во Всемирной боксерской суперсерии. Битва состоялась на родине Хука в Берлине на арене "Max-Schmeling-Halle".

Несмотря на дерзкое поведение во время "дуэли" взглядом, украинец поставилна место немецкого боксера. Это был 13-ый бой это категории веса для Усика в его карьере.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.


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