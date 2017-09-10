Кличко дал несколько комментариев по поводу вчерашнего боя Усика

Об этом передает пресс-служба Киевского городского головы. По словам Виталия, бой был очень непростым, однако Александр сумел хорошо прощупать защиту Хука и в решающий момент нанести нужное количество ударов.

Соперник устал после первых раундов, а в "чемпионских" трехминутках не смог устоять против напора нашего боксера.

"Саша, ты - боец! Бой был непростым. Тем он интересен и тем ценнее победа. Спасибо! Ваша победа - это победа Украины!", - радостно высказался Кличко.

Это был четверть-финал большого боксерского турнира за кубок Мухамеда Али. Усик и Хук провели первый бой во Всемирной боксерской суперсерии. Битва состоялась на родине Хука в Берлине на арене "Max-Schmeling-Halle".

Несмотря на дерзкое поведение во время "дуэли" взглядом, украинец поставилна место немецкого боксера. Это был 13-ый бой это категории веса для Усика в его карьере.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии.