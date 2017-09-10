01:00 10.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Галицкие Львы" проиграли "Белому Барсу"

Состоялась первая встреча для украинских хоккеистов в рамках четвертого тура Украинской хоккейной лиги. Об этом передает официальный сайт турнира.

Подопечные Михаила Чеканцева не смогли обыграть соперника, однако продемонстрировали неплохую игру.

Первый период контролировали игроки "Белого Барса". "Львы" начали встречу довольно "неопрятно", а потому, и быстро пропустили - первую шайбу "Барсов", которую в сетку забросил экс-игрок "Беркут-2000" Ринат Дурдыев

Преимущество команды добавил капитан Руслан Ромащенко.

Во втором периоде украинская команда начали быструю атаку. Однако, все шайбы в этом периоде оказались снова на счету "Белого Барса".

Даниленко заколотил шайбу в ворота Александрова, а через 5 минут, хоккеист Куцевич отдал на Лесникова, и тот переправил шайбу прямо в ворота "львов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинском хоккее разразился грандиозный коррупционный скандал, который может перерасти к пожизненному отлучению от спорта  некоторых хоккеистов.


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