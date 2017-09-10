"Галицкие Львы" проиграли "Белому Барсу"

Подопечные Михаила Чеканцева не смогли обыграть соперника, однако продемонстрировали неплохую игру.

Первый период контролировали игроки "Белого Барса". "Львы" начали встречу довольно "неопрятно", а потому, и быстро пропустили - первую шайбу "Барсов", которую в сетку забросил экс-игрок "Беркут-2000" Ринат Дурдыев

Преимущество команды добавил капитан Руслан Ромащенко.

Во втором периоде украинская команда начали быструю атаку. Однако, все шайбы в этом периоде оказались снова на счету "Белого Барса".

Даниленко заколотил шайбу в ворота Александрова, а через 5 минут, хоккеист Куцевич отдал на Лесникова, и тот переправил шайбу прямо в ворота "львов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в украинском хоккее разразился грандиозный коррупционный скандал, который может перерасти к пожизненному отлучению от спорта некоторых хоккеистов.