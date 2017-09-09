16:40 09.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинцы завоевали победные медали на соревнованиях по каратэ

Украинская сборная по каратэ выборола множество медалей в Кубке Европы по каратэ JKS. Об этом передает сайт Спортивного комитета Украины.

Украинцы завоевали победные медали на соревнованиях по каратэ

Наши спорсмены соревновались в таких подвидах боевоего искусства. Бойцы соревновались в дисциплинах ката и кумитэ (в возрастных категориях 10-13 лет).

Результаты призовых мест чемпионата следующие:

- 30 наград для Украины, из них: 7 "золотых", 11 "серебряных" и 12 бронзовых медалей;

- Бельгия заняла второе место (44 медали: 12 "золотых", 15 "серебряных" и 17 "бронзовых");

- Англия заняла почетное первое место с результатом  (33 медали: 17 "золотых", 7 "серебряных" и 9 "бронзовых").

Кубок достался в личных спаррингах спортсмену Илье Каталову (ката), Сергею Карасову (ката), Ивану Рыкову (Котен палача) и еще нескольким украинским каратистам.

Кстати, украинский "прапор" семь раз поднимался над пьедесталом победителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в зоне АТО погиб мастер спорта по каратэ Тарас Билоцкий.


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