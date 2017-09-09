Украинцы прошли в финальную часть по шахматам

Сообщается, что Иванчук смог переиграть своего польского визави Яна Дуди, поставив сопернику мат в шестой партии. Еще один украинец Юрий Кузубов сумел перехитрить азербайджанца Шахрияра Мамедиярова и поставить ему два мата под ряд 3:1.

Всего в турнире принимало участие шесть украинцев. В первом кругу сломались Павел Эльянов, Александр Арещенко и Руслан Пономарев. Во тором круге потерпел поражение Мратын Кравцов.

Финальная часть турнира пройдет в конце сентября - с 23 по 27 числа.

Тренер украинской сборной остался доволен игрой своих подопечных и заверил, что основные игры еще впереди, так что ребятам нужно будет хорошо изучить соперника и подготовиться. В этом году украинская шахматная сборная смогла дойти до финальной части, что ей удавалось далеко не всегда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский гроссмейстер Сергей Федорчук опередил испанского игрока, в результате чего стал победителем престижного представительского турнира в Испании.