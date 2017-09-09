Украинка стала чемпионкой мира по армспорту, одолев в финале россиянку

Украинская спортсменка Руслана Кулик из Полтавской области завоевала "золото" мирового первенства по армрестлингу. Таким образом, девушка опередила двух россиянок.
Об этом сообщает издание "Голос Свободы".
Отметим, на чемпионате мира по армспорту среди юношей, юниоров, взрослых и ветеранов в Будапеште принимали участие по меньшей мере 1200 спортсменов из 55 стран мира..
Так, за сборную Украины в категории 70 кг выступала украинка Руслана Кулик. В свою очередь молодая спортсменка продемонстрировала лучший результат, ее левая рука оказалась сильнейшей в мире.
При этом второе и третье место заняли россиянки Залина Хосроєва и Ельмира Шафиггулина.
Кстати, также в составе сборной Украины удачно выступил и полтавчанин Денис Матяш, который среди юниоров категории 70 килограммов стал бронзовым призером.
А вот в категории 65 килограммов украинка Марина Шулика в финале уступила представительнице Казахстана и удовлетворилась серебром.
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