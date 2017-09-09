Украинка стала чемпионкой мира по армспорту, одолев в финале россиянку

Об этом сообщает издание "Голос Свободы".

Отметим, на чемпионате мира по армспорту среди юношей, юниоров, взрослых и ветеранов в Будапеште принимали участие по меньшей мере 1200 спортсменов из 55 стран мира..

Так, за сборную Украины в категории 70 кг выступала украинка Руслана Кулик. В свою очередь молодая спортсменка продемонстрировала лучший результат, ее левая рука оказалась сильнейшей в мире.

При этом второе и третье место заняли россиянки Залина Хосроєва и Ельмира Шафиггулина.

Кстати, также в составе сборной Украины удачно выступил и полтавчанин Денис Матяш, который среди юниоров категории 70 килограммов стал бронзовым призером.

А вот в категории 65 килограммов украинка Марина Шулика в финале уступила представительнице Казахстана и удовлетворилась серебром.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ", бывший форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти меняет амплуа игрока на тренера.