02:00 09.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинка стала чемпионкой мира по армспорту, одолев в финале россиянку

Украинская спортсменка Руслана Кулик из Полтавской области завоевала "золото" мирового первенства по армрестлингу. Таким образом, девушка опередила двух россиянок.

 

Украинка стала чемпионкой мира по армспорту, одолев в финале россиянку

Об этом сообщает издание "Голос Свободы".

Отметим, на чемпионате мира по армспорту среди юношей, юниоров, взрослых и ветеранов в Будапеште принимали участие по меньшей мере 1200 спортсменов из 55 стран мира..

Так, за сборную Украины в категории 70 кг выступала украинка Руслана Кулик. В свою очередь молодая спортсменка продемонстрировала лучший результат, ее левая рука оказалась сильнейшей в мире.

При этом второе и третье место заняли россиянки Залина Хосроєва и Ельмира Шафиггулина.

Кстати, также в составе сборной Украины удачно выступил и полтавчанин Денис Матяш, который среди юниоров категории 70 килограммов стал бронзовым призером.

А вот в категории 65 килограммов украинка Марина Шулика в финале уступила представительнице Казахстана и удовлетворилась серебром.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ", бывший форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти меняет амплуа игрока на тренера.


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