Элина Свитолина впервые станет третьей ракеткой мира

Об этом стало известно из материалов iSport.ua.

Как отмечается, в текущем году Свитолина является лидером по количеству титулов WTA. Украинка выиграла три турнира категории Premier 5 (Дубай, Рим и Торонто) и два WTA International (Тайбэй, Стамбул).

Также на турнирах Большого шлема Элина впервые дошла до четвертого круга Уимблдона и US Open, а также повторила лучший результат на Ролан Гаррос (1/4 финала). Кроме того, Свитолина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 в течение одного сезона.

Стоить отметить, что украинка все же остается одной из основных претенденток на путевку на Итоговый турнир в Сингапуре. В часности, там Свитолина сыграет с восьмеркой лучших теннисисток 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.