Украинская сборная по баскетболу готовится к ЧЕ

Баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.
Об этом передает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В первом туре команде предстоит сыграть с литовской сборной.
По словам игрока, команда детально разобрала каждого игрока по "косточкам", отработала комбинации соперника и провела несколько подготовительных тренировок.
Мишула подметил, что у литовцев хорошо играют разыгрывающие нападающие и защитники - это четвертые\пятые номера.
Кстати,в группе В сложилась плотная ситуация в борьбе за плей-офф - у трех команд по одной победе и два поражения, в том числе и Украины.
Литва, Италия и Германия имеют по две победы при одном поражении.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно женская сборная Украины по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета.