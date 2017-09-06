02:00 06.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская сборная по баскетболу готовится к ЧЕ

Баскетболист сборной Украины и БК "Днепр" Александр Мишула рассказал как команда собирается побеждать на групповом этапе отборочных на Чемпионат Европы-2017.

Украинская сборная по баскетболу готовится к ЧЕ

Об этом передает пресс-служба Федерации баскетбола Украины. 

В первом туре команде предстоит сыграть с литовской сборной.

По словам игрока, команда детально разобрала каждого игрока по "косточкам", отработала комбинации соперника и провела несколько подготовительных тренировок.

Мишула подметил, что у литовцев хорошо играют разыгрывающие нападающие и защитники - это четвертые\пятые номера.

Кстати,в группе В сложилась плотная ситуация в борьбе за плей-офф - у трех команд по одной победе и два поражения, в том числе и Украины.

Литва, Италия и Германия имеют по две победы при одном поражении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно женская сборная Украины по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета.


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