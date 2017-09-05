09:44 05.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче 1/8 финала первая ракетка Украины проиграла американке Мэдисон Киз.

Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Об этом стало известно из материалов iSport.ua.

Отметим, что матч продолжался два часа одну минуту. 

По информации ведомства, Свитолина проиграла первый сет на тайбрэйке, после чего разгромила соперницу во второй партии. В третьем сете украинка вела со счетом 4:2, но отдала Киз четыре гейма подряд - 6:7(2), 6:1, 4:6.

В результате украинская спортсменк впервые в своей карьере не смогла добраться до 1/4 финала US Open. Однако и выход в 1/8 финала стал для Свитолиной лучшим результатом на турнире Большого шлема в США.

В четвертьфинале Киз встретится с эстонкой Кайей Канепи, которая в четвертом круге переиграла россиянку Дарью Касаткину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно  Элина Свитолина победила россиянку Евгению Родину. 


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