Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал US Open

Об этом стало известно из материалов iSport.ua.

Отметим, что матч продолжался два часа одну минуту.

По информации ведомства, Свитолина проиграла первый сет на тайбрэйке, после чего разгромила соперницу во второй партии. В третьем сете украинка вела со счетом 4:2, но отдала Киз четыре гейма подряд - 6:7(2), 6:1, 4:6.

В результате украинская спортсменк впервые в своей карьере не смогла добраться до 1/4 финала US Open. Однако и выход в 1/8 финала стал для Свитолиной лучшим результатом на турнире Большого шлема в США.

В четвертьфинале Киз встретится с эстонкой Кайей Канепи, которая в четвертом круге переиграла россиянку Дарью Касаткину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Элина Свитолина победила россиянку Евгению Родину.