11:10 04.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские теннисисты сыграют на главном корте турнира

Свитолина и Долгополов проведут поединки в рамках 1 финала теннисного чемпионата US Open на главной арене соревнований.

Украинские теннисисты сыграют на главном корте турнира

Об этом передает на официальном сайте чемпионата.

Харьковчанка Элина Свитолина сразится с американкой Мэдисон Киз в пять часо по Киевскому времени в заключительном поединке игрового дня на центральном корте.

Встреча Свитолина - Коз начнется после завершения мужского противостояния Федерер - Кольшрайбер

Долгополову предстоит сет с легендарным игроком и первой ракеткой мира - Рафаелем Надалем. Игра состоится 18:00 по Киеву в четвертьфинале соревнований.

Все сеты пройдут в Нью-Йорке пятого и шестого сентября в фиксированное время без задержек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к турниру Открытого чемпионата США по теннису против россиянки Евгении Родиной.


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