Свитолина впервые вышла в четвертый раунд US OPEN

Как сообщает isport, матч закончился со счетом - 6:4, 7:5.

Кроме того, сам поединок продлился 1 час и 32 минуты. Так, за это время украинская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила также четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

При этом американка сделала два эйса, совершила три "двойных" и взяла три гейма на подаче Свитолиной.

Отметим, что в следующем круге Элина Свитолина встретится с победительницей пары Елена Веснина (Россия) – Мэдисон Киз (США).

К слову, Элина Свитолина в шестой раз стартует на US Open, а ее самый лучший результат на этом престижном турнире - третий круг (2015 – 2016 года).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинка Элина Свитолина ранее победила россиянку Евгению Родину. Матч второго круга между украинкой и россиянкой продолжался один час 22 минуты и закончился со счетом 6: 4, 6: 4.