Свитолина сыграет против россиянки во втором круге US Open

Соответствующие сведения сообщает xsport.ua.

Как стало известно, Родина в первом раунде турнира обыграла канадку Эжени Бушар, занимающую 76-е место в мировом рейтинге, со счетом 7:6 (2), 6:1.

"Матч продолжался 1 час 24 минуты", - говорится в сообщении.

В свою очередь Евгения Родина за это время отметилась одним эйсом, пятью брейками и 16-ю виннерами при двух двойных и 18-ти невынужденных ошибках. На счету Бушар три подачи навылет, три реализованных брейк-поинта и 26 активно выигранных розыгрыша при одной двойной и 46-ти невынужденных ошибках.

По словам заслуженного тренера России Владимира Камельзона, в данный момент Святолина творит чудеса.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина совмем недавно в Торонто победила вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.