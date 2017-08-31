Свитолина победила россиянку и вышла в 1/16 US Open

Четвертая ракетка женского мирового тенниса вышла в 1/16 финала американского теннисного турнира US Open. Как сказано на сайте турнира, матч второго круга между украинкой и россиянкой продолжался один час 22 минуты и закончился со счетом 6: 4, 6: 4.

Теперь соперница Свитолиной в 1/16 должна определиться в поединке между американкой Шелби Роджерс и Дарьей Гавриловой из Австралии.

Напомнпим, в нынешнем Открытом чемпионате США по теннису будет наибольший призовой фонд в истории теннисных турниров.

Как сообщал УРА-Информ, первая ракетка Украины Элина Свитолина 13 августа в Торонто победила вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.