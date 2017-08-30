05:30 30.08.2017 | Спорт | Новости
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Состояние Марии Шараповой за год снизилось на сто миллионов долларов

Пятикратная победительница турниров "Большого" шлема теннисистка Мария Шарапова оказалась на 17-м месте в списке богатейших женщин России.

Состояние Марии Шараповой за год снизилось на сто миллионов долларов

Ее состояние было оценено в 160 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Таким образом, за прошедший год спортсменка потеряла около 100 млн. долларов.

Причиной послужила 15-месячная дисквалификация 30-летней теннисистки за употребление мельдония. Она потеряла большую часть своих рекламных контрактов со всемирно известными брендами.

В частости, прекратили сотрудничество со спортсменкой швейцарский производитель часов TAG Heuer, немецкий автоконцерн Porsche и Nike.

В понедельник, 28 августа, Шарапова в первом матче на турнирах Большого шлема после дисквалификации в рамках первого круга US Open победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Как сообщало ранее УРА-Информ, первая ракетка Украины  Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.


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