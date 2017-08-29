Украина в Китае одержала победу по художественной гимнастике

Об этом передает официальный сайт соревнований. Украинские спортсменки Марина Макарова, Валерия Гудым, Дарьи Сыч, Анастасии Подрушняк и Алины Бихно одержали победу в командном многоборье.

За номер со скакалками и мячами жюри присудило гимнасткам 33,5 баллов, а это лучший результат турнира. На серебренном пьедистале оказалась сборная Китая - 32,6 балла, "бронзу" получили спортсменки из России - 31,1 балла.

Согласно регламенту соревнований, гимнасткам теперь предстоит сразиться в одноборье в финалах отдельных турниров.

Отметим, что Универсиада уже несколько недель проходит в китайском городе Тайбэй, где в различных видах спорта соревнуются спортсмены со всего мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские спортсменки Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали третью медаль для Украины на Чемпионате мира по водным видам спорта.