У "Барселоны" пополнение

Сумма покупки для испанского руководства составила 105 млн евро, плюс бонусы самому игроку.

Сообщается, что сине-гранатовые планируют подписать контракт с французом на пять лет на сумму более 400 млн евро. Французский бомбардир прибудет в Каталонию в понедельник, где ему предстоит пройти медицинское обследование, а также подстроиться под режим тренировок испанцев.

Игрок примет участие в нескольких межсезонных турнирах и товарищеских матчах, где будет определена его позиция на поле.

Игрок также сможет выступать и за "родной" клуб в Германии.

Напомним, ранее в "УРА-Информ" сообщалось, что "Барса" вынуждена была попрощаться с нападающим Неймаром за 222 млн евро.