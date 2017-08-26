04:00 26.08.2017 | Спорт | Новости
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У "Барселоны" пополнение

Каталонцы выкупили у дортмундской "Боруссии" хав-форварад Усмана Дембеле. Об этом пишет официальный сайт клуба.

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Сумма покупки для испанского руководства составила 105 млн евро, плюс бонусы самому игроку. 

Сообщается, что сине-гранатовые планируют подписать контракт с французом на пять лет на сумму более 400 млн евро. Французский бомбардир прибудет в Каталонию в понедельник, где ему предстоит пройти медицинское обследование, а также подстроиться под режим тренировок испанцев. 

Игрок примет участие в нескольких межсезонных турнирах и товарищеских матчах, где будет определена его позиция на поле.

Игрок также сможет выступать и за "родной" клуб в Германии.

Напомним, ранее в "УРА-Информ" сообщалось, что "Барса" вынуждена была попрощаться с нападающим Неймаром за 222 млн евро.


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