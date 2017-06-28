Семь человек пополнили Зал хоккейной славы

Как отмечается, за введение в Зал славы каждого из хоккеистов проголосовали не менее 75% комитета выборщиков. Ежегодно туда вводят не более четырех бывших игроков лиги.

К примеру, Селляне является рекордсменом по количеству заброшенных шайб среди новичков - 76 голов в сезоне 1992/1993. Так, в НХЛ игрок провел 1451 матч и набрал 1457 (684+773) очков, завершив карьеру в 2014 году.

Андрейчук провел в НХЛ 23 сезона, завоевав Кубок Стэнли в составе Тампы еще в 2004 году. Показатели Дэйва — 1338 (640+698) очков в 1639 матчах.

Рекки трижды за 22 сезона взял Кубок Стэнли — по разу с Питтсбургом (1991), Каролиной (2006) и Бостоном (2011). 49-летний Марк провел в НХЛ 1652 поединка и набрал 1533 (577+956) очка.

В свою очередь Кария завершил карьеру в 2011 году. В составе сборной Канады Пол стал победителем Олимпиалы 2002 года и взял серебро Игр-1994. В НХЛ на счету левого нападающего 989 (402+587) очков в 989 матчах.

Кроме того, в Зал славы включены завершившая карьеру канадская хоккеистка Даниэль Гойетт, владелец Бостон Брюинз Джереми Джейкобс и тренер уровня колледжа Клэр Дрейк.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на матче-открытии чемпионата мира по хоккею украинцы уступили венграм со счетом 3:5.