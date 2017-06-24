10:15 24.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские боксеры вышли в финал домашнего ЧЕ

Четверо украинских боксеров сумели одержать победы в своих полуфинальных поединках чемпионата Европы, который проходит в Харькове.

Украинские боксеры вышли в финал домашнего ЧЕ

Об этом сообщает НОК Украины.

В сообщении говорится, что украинец Александр Хижняк в категории до 75 кг вышел победителем из противостояния с итальянцем Сальваторе Кавальяро. Юрий Шестак раздельным решением судей прошел британца Каллума Френча.

В супертяжелой весовой категории Виктор Выхрист оказался сильнее россиянина Максима Бабанина.

Также победу в дневной сессии получил Николай Буценко в весе 56 кг.

Ранее УРА-Информ сообщал, что промоутер украинского боксера Александра Усика заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.

 


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