Украинские боксеры вышли в финал домашнего ЧЕ

Об этом сообщает НОК Украины.

В сообщении говорится, что украинец Александр Хижняк в категории до 75 кг вышел победителем из противостояния с итальянцем Сальваторе Кавальяро. Юрий Шестак раздельным решением судей прошел британца Каллума Френча.

В супертяжелой весовой категории Виктор Выхрист оказался сильнее россиянина Максима Бабанина.

Также победу в дневной сессии получил Николай Буценко в весе 56 кг.

Ранее УРА-Информ сообщал, что промоутер украинского боксера Александра Усика заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.