Роналду готов судиться с налоговой Испании за 14,7 млн евро

Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" хотел внести эту сумму, чтобы избежать реального срока тюремного заключения за неуплату налогов.

Однако известно, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Теперь футболисту может грозти по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

В то же время Роналду заявляет, что добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности, хотя официально не получал уведомления об открытии дела. Тем не менее, ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая составляет 14,7 млн евро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересовался переходом во французский ПСЖ.