Известный британский теннисист попался на употреблении кокаина

Данную информацию сообщает ВВС.

В сообщении говорится, что в крови 50-й ракетки мира были найдены следы кокаина.

Сообщается, что с апреля месяца бронзовая ракетка Великобритании выиграл всего два матча - у бразильца Тьяго Монтейро и немца Михаила Зверева в Барселоне.

На всех "Мастерс-1000", а также на "Ролан Гаррос" он вылетел в первом круге.

"Я сделал ошибку. Я не отрицаю ни на секунду, что мое поведение неприемлемо. Это было печальным и унизительным опытом. Я поднял родных, тренеров, спонсоров, всю страну и своих болельщиков. Искренне прошу прощения", - заявил пойманный на горячем Еванс.

Примечательно то, что теннисист выступал за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поведала о том, что скорее всего пропустит Уимблдон из-за серьезной травмы ноги.