17:49 21.06.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100168265:nastia
Украинец Александр Усик выступит в "боксерской Лиге Чемпионов"
Промоутер украинского боксера Александра Усика Том Леффлер заявил, что украинец намерен выступить во Всемирной боксерской суперсерии - WBSS.
Об этом в Twitter сообщил обозреватель USA Today Марк Коппинджер.
Кроме того, в турнире, который еще называют боксерской Лигой чемпионов, выступят другие известные боксеры первого тяжелого веса (до 91 кг), в котором Усик владеет титулом чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
В частности о своем участии в WBSS ранее сообщили чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) россиянин Мурат Гассиев и обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) латвиец Майрис Бриедис.
Кроме того, следующий бой Усик проведет 26 августа в Одессе на стадионе "Черноморец", соперник пока не известен.