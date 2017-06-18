15:17 18.06.2017 | Спорт | НовостиНовости Украины 100168049:nastia
Женская сборная Украины по баскетболу вышла в плей-офф Евробаскета
Сборная Украины по баскетболу досрочно завоевала путевку в 1/8 финала.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
В сообщении говорится, что это стало возможным благодаря победе сборной Венгрии над Чехией со счетом 74:70. После 2-го тура соревнований у сборной Испании победы и досрочное 1-е место в групповом турнире. Команда вышла напрямую в четвертьфинал. У сборных Украины и Венгрии показатель соотношений побед/поражений 1/1. В очном матче в 3-м туре они оспорят 2-3 место, в зависимости от чего узнают соперника в 1/8 финала. Последнее место также досрочно заняла команда Чехии - 0/2, которая лишилась шансов на попадание в плей-офф.
Отмечается, что пары 1/8 финала будут определены только по окончании группового этапа турнира.
Ранее УРА-Информ сообщал, что украинская теннисистка Свитолина установила новый национальный рекорд в рейтинге WTA.
Баскетбольные кольца Адриана Скендеровича.
Парижский фотограф Адриан Скендерович ( Adrian Skenderovic) представил свою серию "Потерянные кольца". Даже если никто не играет, каждая баскетбольная корзина имеет свое собственное лицо, даже в самых заброшенных уголках.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что в ближайшие время смогут сыграть все новички "сине-желтых". Поскольку, в Австрии национальная команда Украины по футболу проводит подготовку к двум предстоящим встречам.