16:45 13.06.2017 | Спорт | Новости
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В УЕФА наградят лучших игроков Лиги чемпионов и Европы

В УЕФА лучших игроков клубных евротурниров наградят специальными наградами.

В УЕФА наградят лучших игроков Лиги чемпионов и Европы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В сообщении говорится, что Союз европейских футбольных ассоциаций объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона.

Сообщается, что награды будут вручаться в конце августа в Монако. Церемония будет проходить одновременно с вручением ежегодных наград Лучшему футболисту Европы и Лучшей футболистке Европы по версии УЕФА.

Кроме того, 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов вручат следующие награды: Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА-2016/17, Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17, Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17, Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА-2016/17.

25 августа вручат награды: Лучший футболист Лиги Европы УЕФА-2016/17.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Реал" - четвертый год подряд на вершине УЕФА. 


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